Reuters: İran uranyum zenginleştirmeyi durdurmaya hazır

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun, İran karşıtı bir karar almaması halinde Tahran yönetiminin yüzde 60 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyum stokunu genişletmekten vazgeçebileceği ileri sürüldü.

Reuters: İran uranyum zenginleştirmeyi durdurmaya hazır
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:21

Reuters'ın haberine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun, İran karşıtı bir karar almaması halinde Tahran yönetimi yüzde 60 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyum stokunu genişletmekten vazgeçebilir.

Reuters'a göre, İran bu yönde hazırlıklarını çoktan tamamlamış durumda.

Haberde, “İran'ın yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir önceki rapordan bu yana 17,6 kg artarak 26 Ekim itibariyle 182,3 kg'a ulaştığı” belirtildi. 

Reuters, “UAEA ölçütlerine göre bu miktarın, daha da zenginleştirilmesi halinde, prensipte dört nükleer silah için yeterli olduğunu” yineledi.

Haberde ayrıca, Tahran'ın, 4 UAEA müfettişinin daha İran'da çalışmasına izin vermeyi kabul ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, UAEA Yönetim Kurulu'nun, Tahran'ın düşmanca bulacağı herhangi bir kararı onaylaması halinde İran'ın uygun tedbirleri alacağını söylemişti.


Etiketler: #İran #Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

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