Reuters muhabiri istifa etti: 'İsrail propagandasına alet oldular'

Kanadalı foto muhabiri Valerie Zink, sekiz yıldır sürdürdüğü Reuters serbest muhabirliğinden ayrıldığını duyurdu. Zink, ajansı Gazze’de gazetecilerin hedef alınmasını meşrulaştırmakla suçladı.

Zink’in açıklaması, İsrail’in Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısının hemen ardından geldi.

Bölgedeki en büyük sağlık merkezi olan hastaneye yapılan saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, ölenler arasında 5 gazeteci ile Reuters kameramanı Hossam al-Masri de bulunuyordu.

Facebook hesabından paylaşım yapan Zink, Reuters ve Batılı medya kuruluşlarını İsrail’in gazetecileri Hamas ile ilişkilendiren “kanıtsız” iddialarını yaymakla suçladı. Bu yayınların, Ekim 2023’ten bu yana 245 gazetecinin öldürülmesine yol açan ortamı beslediğini ifade etti.

Zink, bu ay öldürülen Al Jazeera muhabiri Anas al-Sharif örneğini vererek, “Reuters, İsrail’in tamamen asılsız olan ‘Hamas üyesi’ iddiasını yayımlamayı seçti. Al-Sharif’in Pulitzer ödüllü Reuters çalışmaları bile onu savunmaları için yeterli olmadı” dedi.

I can't in good conscience continue to work for Reuters given their betrayal of journalists in Gaza and culpability in the assassination of 245 our colleagues.

“BATI MEDYASI İSRAİL PROPAGANDASININ TAŞIYICISI”

Zink, Reuters’in kendi çalışanlarının ölümüne bile sessiz kaldığını hatırlatarak, Batılı medya organlarını “doğrulama yapmadan İsrail’in iddialarını tekrarlamakla” eleştirdi.

Bu tavrın, “İsrail propagandasının taşıyıcısı olmak” anlamına geldiğini vurguladı.

Basın özgürlüğü örgütlerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 245 gazeteci öldürüldü. Uluslararası basın meslek örgütleri, saldırılara karşı sessizliğin basın özgürlüğü açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.