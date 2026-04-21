Reuters: Rusya, Almanya'ya petrol akışını durduracak

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen üç sektör kaynağı, Rusya’nın sevkıyat planında değişikliğe gittiğini ve Almanya’ya ulaşan Kazak petrol akışının kesileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise sevkıyatın durdurulacağı yönündeki bilgiden haberdar olmadığını belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kontrol etmeye çalışacağız” dedi.

Rusya ile Almanya arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler, Ukrayna savaşı sonrası ciddi şekilde bozulmuştu. Berlin yönetimi, Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle Moskova ile enerji alanındaki uzun yıllara dayanan ilişkilerini büyük ölçüde sonlandırmıştı.

Almanya, 2022 yılında Rosneft’in ülkedeki yerel iştiraklerini kayyım yönetimine devretmişti.

Kazakistan, Almanya’ya petrol sevkıyatını Druzhba hattının Polonya üzerinden geçen kuzey kolu aracılığıyla gerçekleştiriyor.

2025 yılında Almanya’ya bu hat üzerinden toplam 2,146 milyon ton, yani günlük yaklaşık 43 bin varil petrol gönderildiği ve bu miktarın bir önceki yıla göre yüzde 44 arttığı belirtildi.

Almanya’nın kuzeydoğusundaki Schwedt kentinde bulunan ülkenin en büyük tesislerinden PCK refinery, kısmen bu hat üzerinden gelen Kazak petrolüyle besleniyor.

Olası kesintinin, Almanya’nın rafineri arzı ve enerji güvenliği açısından yeni sorunlar yaratabileceği değerlendiriliyor.