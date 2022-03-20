Reuters: 'Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin' iddiası asılsız

20 Mart 2022 Pazar, 15:55

Son günlerde ABD medyasında, Türkiye'nin S-400 hava ve füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesi yönünde haberler ortaya çıktı.

İlk olarak, Wall Street Journal'da eski CIA yöneticisi Paul Kolbe, "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı analizinde Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulundu.

Daha sonra New York Times'ta yer alan haberde, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmesi yönünde bir fikrin ortaya atıldığı ifade edildi.

Son olarak Reuters'ta yer alan haberde, ABD'li yetkililerin bu öneriyi geçmişte dile getirdiği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretinde de bu konunun kısaca gündeme geldiği öne sürüldü.

TÜRKİYE VE ABD İDDİAYI DOĞRULAMADI

Reuters'a konuşan uzmanlar ise Ankara'nın bu öneriyi geri çevirdiğini öne sürerken, Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin ABD tarafından resmi bir açıklama gelmedi, Sherman da iddialara ilişkin yorumda bulunmadı.

Sonuç olarak ABD medyasında yer alan "Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin" iddiası Hem Türk hem de ABD'li yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Türkiye'nin Rusya'dan Temmuz 2019'da teslim aldığı S-400 füzeleri, Türkiye-Washington hattında gerilime yol açmıştı. 21 Nisan 2021'de Türkiye, F-35 programından çıkarıldı.





Kaynak: Habertürk