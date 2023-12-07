Reuters ve AFP açıkladı: Muhabiri öldürülmüştü...

Yayınlanma: 07.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 07.12.2023 - 18:07

İngiltere merkezli Reuters, haber ajansı için çalışan Lübnanlı gazeteci Isam Abdullah'ın ölümüne neden olan saldırının "İsrail tarafından gerçekleştirildiğini" bildirdi.

Reuters, olayın ayrıntılarını bir araya getirmek için 30'dan fazla hükümet ve güvenlik yetkilisi, askeri uzman, adli tıp müfettişi, avukat, sağlık görevlisi ve tanıkla görüştü. Haber ajansı, o sırada bölgede bulunan sekiz medya kuruluşunun saatler süren video görüntülerini ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri de dahil olmak üzere saldırı öncesi ve sonrasına ait yüzlerce fotoğrafı inceledi. Reuters raporu, Abdullah'ın ölümüne ve diğer altı gazetecinin yaralanmasına bir İsrail tank müfrezesinden açılan iki ateşin neden olduğu sonucuna vardı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki Lübnan sınırında yaşanan çatışmaları takip eden bir grup gazeteci 13 Ekim'de saldırıya uğramıştı. Lübnanlı gazeteci Abdullah olay yerinde hayatını kaybederken, AFP kameramanları Christina Assi ve Dylan Collins, Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhadar, kameraman Elie Brakhya ve Reuters'ten Tahir al Sudani ve Maher Nazeh yaralanmıştı.

"İSRAİL TANK MERMİSİYDİ"

Fransız Haber Ajansı (AFP), gazetecilere yönelik saldırıyı aydınlatmak ve failleri tespit etmek için çatışma bölgelerinde sivilleri hedef alan saldırıları araştıran bir sivil toplum kuruluşu olan Airwars ile birlikte çalıştı. Airwars soruşturmasının bulgularına yer verilen raporda şöyle denildi:

"Abdullah'ı öldüren mühimmat, bölgede başka hiçbir grup tarafından kullanılmayan, kanatçıklarla stabilize edilmiş 120 mm'lik bir İsrail tank mermisiydi. Saldırı kasıtlı ve hedef gözetilerek yapılmıştır. Saldırılar 37 saniye arayla, birkaç metre arayla gerçekleşmiştir. Grubun basın mensupları olduğu açıkça tespit edilmiştir. İsrail ordusunun bölgede kapsamlı hava gözetleme kaynakları vardı. Saldırılar muhtemelen gazetecilerin bulunduğu yerin güneydoğusundan, İsrail tanklarının faaliyet gösterdiği İsrail köyü Cordah yakınlarından düzenlendi"