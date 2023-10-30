Reuters muhabirinin ölümü hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:36

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:36

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Reuters muhabirinin öldüğü ve saldırı anında olay yerinde bulunan gazetecilerin yaralandığı bombalamayı araştırdı. İsrail'in, Lübnan sınırında gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tanık olan gazeteciler, üzerinde "basın" yazan araçlardan birinin hedef alındığını belirtti.

Hizbullah güçleri ile İsrail ordusu arasındaki karşılıklı ateşi görüntülemek üzere Lübnan'ın sınır köylerinden birine gelen yedi gazeteci, yaklaşık otuz saniye arayla gerçekleşen farklı şiddetteki iki saldırıya maruz kaldı. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği ilk saldırıda, Reuters muhabiri Issam Abdallah hayatını kaybetti.

Saldırı anına tanık olan Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhad, Reuters canlı yayında duyulan bombardıman sesinin Lübnan devlet televizyonu LBCI tarafından da duyulduğunu ve bölgedeki gazetecilerin basın çalışanı olduklarının açıkça belli olduğunu söyledi.

İlk patlama sesinden 37 saniye sonra ikinci bir bombardımanın AFP, Reuters ve Al Jazeera gazetecilerinden oluşan grubun bulunduğu yeri hedef almasına ilişkin Joukhad, saldırıdan önce üstlerinden helikopter geçtiğini ve daha sonra basın aracının alevler içinde gördüğünü söyledi.

Saldırı anını anlatan Joukhad, "Her zaman birlikteydik ve tüm önlemlere uyuyorduk. Çelik yeleklerimizi ve kasklarımızı takıyorduk. Akşam 6'da canlı yayındaydım. Issam beni aradı, bana bir soru sormak istedi. Birkaç saniye sonra hayatımız değişti. Ateş edilmeden 30 dakika önce oradaydım. Saldırı anını çıplak gözle görebiliyordum. Saldırının yapıldığı alandakilerin gazeteci ve fotoğrafçı oldukları açıkça belliydi. Bombalar düştüğünde dumanın nereden geldiğini görebiliyordum. Bölgenin keyfi olarak vurulduğunu ya da bir sebepten dolayı saldırıların hedefi olduğunu düşündüm" ifadesinde bulundu.

"GRUP HEDEF ALINDI"

RSF, yayınladığı araştırmada "kısa bir süre içinde aynı yere iki saldırı düzenlenmesi, açıkça grubunun hedef alındığını göstermektedir" dedi.

Carmen Joukhad ayrıca, 13 Ekim'deki saldırıdan bir kaç gün önce kameraman Elie Brakhya ile birlikte kayıt aldıkları sırada, aniden arkalarında hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Issam Abdallah'ın öldürüldüğü saldırıda ayrıca, Christina ASSI (AFP) Dylan COLLINS (AFP), Thaer Al-SUDANI (Reuters), Maher NAZEH (Reuters), Carmen JOUKHADAR (Al Jazeera), Elie BRAKHYA (Al Jazeera) yaralandı.

REUTERS ÖNCE SESSİZ KALDI SONRA İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Issam Abdallah'ın öldürülmesine ilişkin mesaj yayınlayan Reuters, "Kameramanımız Issam Abdallah'ın öldürüldüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Issam, Güney Lübnan'da canlı yayın yapan Reuters ekibinin bir parçasıydı. Acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor, bölgedeki yetkililerle birlikte çalışıyor ve Issam'ın ailesine ve meslektaşlarına destek oluyoruz. Reuters muhabirleri Thaer Al-Sudani ve Maher Nazeh de yaralanmış olup tıbbi bakım görmektedirler. Bu korkunç süreçte düşüncelerimiz aileleriyle birlikte" ifadesinde bulunmuştu.

Reuters daha sonra, X (eski adıyla Twitter) Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.