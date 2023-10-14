Reuters, ilk kez duyurdu: Kameramanımız, İsrail'in roket saldırısında öldürüldü

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:26
Reuters, ilk kez duyurdu: Kameramanımız, İsrail'in roket saldırısında öldürüldü
Abone Ol google-news

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.


Reuters israil Lübnan

İlgili Haberler

ABD'li Kongre üyesinden İsrail'e 'etnik temizlik' suçlaması

ABD'li Kongre üyesinden İsrail'e 'etnik temizlik' suçlaması
Son Dakika: İsrail, hastaneleri vuracağını açıkladı

Son Dakika: İsrail, hastaneleri vuracağını açıkladı
İsrail, çocuk hastanesine fosfor bombası ile saldırdı

İsrail, çocuk hastanesine fosfor bombası ile saldırdı

En Çok Okunan Haberler