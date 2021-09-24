Almanya’daki seçimlerde dikkat çeken iddia: Milyonerler varlıklarını taşıyor
Reuters haber ajansının haberine göre, Alman milyonerler seçim öncesinde varlıklarını İsviçre'ye taşıdığı iddia edildi.
Almanya'da pazar günü gerçekleşecek seçimlerde sol partilerin yönetime gelebileceği ihtimali belirirken; bankacılar ve vergi uzmanı avukatlar Alman milyonerlerin varlıklarını İsviçre'ye taşıdığını öne sürdü.
Almanya'da merkez sol Sosyal Demokratlar (SPD), sol parti Linke ve çevreci Yeşiller partisinin başa gelmesi durumunda varlık vergisinin yeniden getirilmesi ve veraset vergisinin artırılması gündeme gelebilir.
Almanya'da bulunan bir vergi uzmanı avukat Reuters’a yaptığı açıklamada, "Aşırı zengin bireyler için bu kırmızı alarm niteliğinde bir durum. Varlıklı aileler son derece endişeli" dedi.
İSVİÇRE’Yİ İŞARET EDİYOR
Bu durum, İsviçre'nin milyarderler için güvenli bir liman olma imajını yıkma çabalarına rağmen halen zenginlerin İsviçre'yi paralarını tutmak için çekici bir yer olarak gördüğüne işaret ediyor.
Bank For International Settlements verileri, Alman bireyler ve şirketlerin İsviçre'deki bankalarda bulunan mevduatlarının 2021 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 5 milyar dolar artışla 37.5 milyar dolar seviyesine yükseldiğine işaret ediyor. Bu veri, hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal ürünleri içermiyor.
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