Reuters'tan çarpıcı 'faiz' anketi: Türkiye için tahminde bulundu

11 Kasım 2021 Perşembe, 17:32

TCMB, yükselen enflasyona ve TL'de yaşanan sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.

Reuters, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında alınması beklenen faiz kararıyla ilgili bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılan 14 kurumun tahminlerinde, haftalık repo faizinin sabit tutulması ve 150 baz puan indirilmesi yer aldı.

YÜZDE 25'İ AŞTI

Ankete göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.

Reuters, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesini istemesi ve Merkez Bankası yönetiminde sık sık değişikliğe gitmesiyle hızla değer kaybeden Türk Lirası'nın dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 25'i aşmış durumda" yorumunu da yer verdi.

DEUTSCHE BANK: 'DAHA HIZLI İNDİRECEK'

Deutsche Bank bir araştırma notunda ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB'nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

YÜZDE 20'NİN ÜZERINDE KALACAK

"Manşet enflasyonun yılı yüzde 19.5 seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz. TL'deki değer kaybı ve uluslararası emtia fiyatlarındaki artışın yılın son iki ayında oluşacak olumlu baz etksinden daha ağır basacağını düşünüyoruz. Enflasyon 2022'nin ikinci yarısında da yüzde 20'nin üzerinde kalacak..." dedi.

TCMB'nin kasım ve aralık ayı toplantılarında 100'er baz puanlık iki faiz indirimi yapmasını bekleyen Deutsche Bank, politika duruşunun ve reel faizin TL'de ek değer kaybına işaret ettiğini ekledi.

Dolar/TL, Perşembe günü yeni bir rekor seviye olan 9.9750'ye kadar yükseldi. Manşet enflasyon ise ekim ayında yüzde 19.89 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık üç yılın zirvesine yükselmişti.