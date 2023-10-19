Reuters'tan Erdoğan değerlendirmesi: 'Türkiye'de İsrail'e karşı öfke büyüyor'

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:28

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:28

Gazze'de bulunan Al Ahli Baptist Hastanesi'nin saldırıya uğramasının ardından en az Filistinlinin öldüğü bildirildi. Filistinli yetkililer hastane f faciasının arkasında İsrail hava saldırsının olduğunu söylerken İsrail Savunma Kuvvetleri, "İslami Cihad örgütünün başarısız bir roket fırlatması sonucu oldu" dedi. Yaşanan facianın ardından Türkiye'de Filistin için 3 günlük yas ilan edilirken çok sayıdaki kentte İsrail karşıtı prostestolar düzenlendi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan analiz için "Türkiye'de İsrail'e karşı öfke büyüyor" başlığı kullanılırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıyı "İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Analizde, saldırıya ilişkin patlama tanımlası yapılırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi sosyal medya hesabından İsrail'in "İslami Cihad örgütünün başarısız bir roket fırlatması sonucu oldu" iddiası "#FakeNews" (sahte haberler) olarak değerlendirdiği bilgisi yer aldı.

Reuters, "Gece boyunca Türkler, başkent Ankara’daki İsrail büyükelçiliğinin önü de dahil olmak üzere en az bir düzine Türk kentinde Filistin bayraklarıyla yürüdü ve İsrail’i kınayan sloganlar attı” dedi.

"İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC), Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında" bulunduğunu vurgulayan Reuters, İstanbul Havalimanı'nda sırasını bekleyen İsrailli bir kadının "Evimde olmak istiyorum. Hepsi bu" sözlerini aktardı.

"ERDOĞAN, İSRAİL İLE YAKINLAŞMAYI TERK ETMEYE BİLE KARAR VEREBİLİR"

Analistlerin değerlendirmesine yer veren Reuters, Gazze'deki faciaya ilişkin "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından vahim sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor" dedi.

Değerlendirmede yer alan "Ankara'nın artık çok daha sert bir İsrail karşıtı tutum takınması muhtemel" ifadesi dikkat çekti.

Reuters'ın servis ettiği analizde son olarak, "Erdoğan, iki ülke arasında 10 yıldan fazla süren gergin ilişkilerin ardından 2022'de başlatılan İsrail ile yakınlaşmayı terk etmeye bile karar verebilir. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulması Türkiye-ABD ilişkilerini de etkileyebilir ve iki NATO müttefiki arasında istikrarsız bir dönemde daha fazla gerilim yaratabilir" denildi.