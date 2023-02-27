Reuters'tan 'Erdoğan sonrası Türkiye' raporu: Muhalefet kazanırsa...

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:01

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:13

İngiliz haber ajansı Reuters, yabancı yatırımcıların Türkiye'den uzak durmasının sebebi olarak "Erdoğan'ın enflasyonu serbest bırakması" derken "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlaştıkça ülkenin Batı ile ilişkileri kötüleşti" ifadesinde bulundu.

Reuters, ekonomideki kötü gidişat ve Batı ile iyiye gitmeyen ilişkilere rağmen Erdoğan'ın yine de kazanabilir durumda olduğunu, ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin bu durumu tersine çevirmiş olabileceğini belirtti.

REUTERS: "MUHALEFET KAZANIRSA..."

Reuters'in raporunda, 6'lı masanın enflasyonu yüzde 58 düşürme planı olduğu ve "Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının altını oyduğu demokratik normları ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeyi taahhüt ettiğini" vurgulandı.

Rapora göre, 6'lı masanın politikalarının gerçekleşmesi halinde Batı'dan Türkiye'ye yeniden yatırım geleceği ve Türkiye ile AB arasında yeni bir ticaret ve iklim anlaşmasının önünü açılacağı aktarıldı.

6'lı masanın reformları için "kısa vadede acı" getireceği öngörülen raporda, "Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikaları çok daha kötü bir ekonomik krize zemin hazırlıyor" denildi.

GÖZ KAMAŞTIRAN FAİZ ORANLARI

Reuters'ın raporuna göre:

"Muhalefetin, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yeniden tesis etme vaadine rağmen, enflasyonu ezmek zor olacak. Ne de olsa lira değer kaybederse enflasyon ilk etapta yükselecektir. Dahası, Türkiye'nin fiyatları kontrol altına almak için çok yüksek faiz oranlarına ihtiyacı olabilir. Bu da resesyonu tetikleyerek yeni hükümetin popülaritesini zedeleyebilir. Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'nin gerekli ilacı yutacak mideye sahip olduğundan emin olana kadar kenarda oturabilirler."

"Erdoğan, bankacılık karmaşası yarattı" vurgusu yapılan raporda, "Yeni yönetimin bankaları yeniden sermayelendirmesi ve mevduat sahiplerine nakit para dağıtması gerekebilir" sözleri yer aldı.

"İNDİRİMLİ RUS PETROLÜ ALARAK KÂR EDİYOR"

Rapora göre; Erdoğan sonrası kurulacak hükümetin, demokrasiye olan bağlılığı sayesinde, hem AB hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurması kolaylaşacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onaylanması da öyle. Erdoğan hükümeti [Batı] yaptırımlarının ihlal edildiğine dair kanıt bulması halinde harekete geçeceğini söylese de yeni bir hükümet muhtemelen daha istekli bir şekilde işbirliği yapacak.

"Ancak 6'lı masa da Rus gazından ve petrolünden vazgeçmeyecektir" denilen raporda, "Türkiye doğalgazının yüzde 99'unu ve petrolünün yüzde 93'ünü ithal ediyor. Türkiye ayrıca indirimli Rus petrolü satın alarak, rafine ederek ve diğer ülkelere satarak kâr elde ediyor" ifadeleri yer aldı.