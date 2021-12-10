Reuters’tan Meclis’teki kavgayla ilgili çarpıcı yorum: Sokaklardaki gerginliği yansıttı

10 Aralık 2021 Cuma, 10:50

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik dış basında da gündem oldu. İngiliz haber ajansı Reuters’ın hazırladığı haberde, “Milletvekilleri, kur çöküşü ve enflasyon sarmalıyla sarsılırken bütçelerin ve politikaların görüşüldüğü sırada Türk Parlamentosu bu hafta bağırışlar, hakaretler ve arbedelere sahne oldu” ifadelerine yer verildi.

Haberde, “8 Aralık Çarşamba günü geç saatlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefetteki bir milletvekili arasında yaşanan yoğun bütçe tartışması, Meclis’te düzinelerce üyenin birbirini itip kaktığı bir kavgaya dönüştü. Ana muhalefet partisi CHP’nin Milletvekili Erkan Aydın, Soylu'ya ‘neden kara para aklamakla suçlanan bir iş insanına ait uçağı kullandığını’ sordu. Aydın aynı zamanda, bakanının uçağa binerken ki görüntüsünü de gösterdi” denildi.

Reuters, "Soylu'nun, "Yalan söylüyorsun, sen bir sahtekârsın!" yanıtı, CHP ile iktidardaki AKP milletvekilleri arasında arbedeyi tetikledi” yorumunu yaptı.

Haberde, yaşanan olaylar şu şekilde yorumlandı:

“Parlamentodaki çalkantı, birçok Türk'ün yeterli gıda ve ilaç almak için mücadele ettiği, liranın geçen ay yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmesi ve enflasyon oranının yüzde 21'in tırmanmasının ardından bütçelerin alt üst olduğu sokaklardaki gerginliği yansıttı. Bir dizi agresif faiz indirimi piyasanın çöküşünü tetikledi. Yaygın eleştirilere rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat, kredi ve ekonomik büyümeyi vurguladığını söylediği yeni bir ekonomik programın parçası olarak bu politikayı destekledi.”