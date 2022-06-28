Rıza Sarraf aylar sonra Miami'de görüntülendi
ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Rıza Sarraf, Miami'de görüntülendi.
ABD'deki İran yaptırımları davasında itirafçı olan Rıza Sarraf kefaletle serbest bırakılmıştı.
Ebru Gündeş ile boşandıktan sonra Miami'ye yerleştiği iddia edilen Sarraf, bir restoranda yemek yerken görüntülendi.
Magazinburada'nın haberine göre 130 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Sarraf'ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve Miami’deki binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü iddia edildi.
3.6 MİLYON DOLARLIK EVDE OTURUYOR
Amerika'da yaşamaya başlayan Sarraf'ın yeni evi Miami’nin Coconut Grove bölgesinde böyle fotoğraflanmıştı.
Video Haberler
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
- İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'