Rıza Sarraf aylar sonra Miami'de görüntülendi

ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Rıza Sarraf, Miami'de görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 09:25
Rıza Sarraf aylar sonra Miami'de görüntülendi
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ABD'deki İran yaptırımları davasında itirafçı olan Rıza Sarraf kefaletle serbest bırakılmıştı. 

Ebru Gündeş ile boşandıktan sonra Miami'ye yerleştiği iddia edilen Sarraf, bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

Magazinburada'nın haberine göre 130 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Sarraf'ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve Miami’deki binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü iddia edildi.

3.6 MİLYON DOLARLIK EVDE OTURUYOR

Amerika'da yaşamaya başlayan Sarraf'ın yeni evi Miami’nin Coconut Grove bölgesinde böyle fotoğraflanmıştı.


Rıza Sarraf miami Ebru Gündeş
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