CHP'li Öztrak'tan Kurtulmuş'a 'Rıza Sarraf'lı yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Numan Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "TÜİK'e güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" sözlerine yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun TÜİK'i eleştiren açıklamasına tepki gösteren AKP'li Numan Kurtulmuş, "Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankası'na güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumu'na güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenmeyeceksin, Türkiye’nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" demişti.
Bu sözlerin üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan cevap geldi.
Sosyal medya hesabından Kurtulmuş'un Rıza Sarraf ise fotoğrafını paylaşan Öztrak, "Asıl ahlaksızlık; Bu ülkede rüşvet dağıtan, Sonra'da ABD'ye kaçıp itirafçı olan, 30 yaşındaki bir dolandırıcıyı taltif etmektir" dedi.
Asıl ahlaksızlık;— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 12, 2021
Bu ülkede rüşvet dağıtan,
Sonra'da ABD'ye kaçıp itirafçı olan,
30 yaşındaki bir dolandırıcıyı taltif etmektir. pic.twitter.com/TzWwfCQtSO
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