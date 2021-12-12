CHP'li Öztrak'tan Kurtulmuş'a 'Rıza Sarraf'lı yanıt

12 Aralık 2021 Pazar, 12:23

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun TÜİK'i eleştiren açıklamasına tepki gösteren AKP'li Numan Kurtulmuş, "Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankası'na güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumu'na güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenmeyeceksin, Türkiye’nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" demişti.

Bu sözlerin üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan cevap geldi.

Sosyal medya hesabından Kurtulmuş'un Rıza Sarraf ise fotoğrafını paylaşan Öztrak, "Asıl ahlaksızlık; Bu ülkede rüşvet dağıtan, Sonra'da ABD'ye kaçıp itirafçı olan, 30 yaşındaki bir dolandırıcıyı taltif etmektir" dedi.