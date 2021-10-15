Robert Durst: ABD'li emlak milyoneri birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

ABD'li emlak milyoneri Robert Durst, yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten suçlu bulunduğu davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Durst, HBO'da yayımlanan suç belgeseli The Jinx'e konuk olmuş, çekime ara verildiği sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeden cinayeti itiraf etmişti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
15 Ekim 2021 Cuma, 04:56
Robert Durst: ABD'li emlak milyoneri birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
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Robert Durst looks at jurors as he attends the closing arguments in his murder trial
EPA

ABD'li emlak milyoneri Robert Durst, yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten suçlu bulunduğu davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Los Angeles'ta görülen davada mahkeme, 78 yaşındaki Durst'u birinci derece cinayetten suçlu bulmuştu.

Durst, HBO'da yayımlanan suç belgeseli The Jinx'e konuk olmuş, çekime ara verildiği sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeden cinayeti itiraf etmişti.

Belgeselin sonunda Durst'un, şu sözleri mırıldandığı duyuluyordu:

"Kahretsin, ne yaptım ben? Elbette hepsini öldürdüm."

ABD'li emlak milyoneri, Susan Berman'ı, eşi Kathleen "Kathie" McCormack'ın 1982'de kaybolmasıyla ilgili olarak konuşmaması için öldürdüğünü söylemişti.

Polis, Durst'un, Berman dışında iki kişiyi daha öldürdüğüne inanıyor.

Robert Durst
EPA

'Narsist psikopat'

Mahkemede arkadaşını öldürmediğini belirten Durst için savcılar, "narsist psikopat" ifadesini kullanmıştı.

Polisiye romanlarıyla bilinen Berman, bir süre Durst'un sözcüsüydü.

Susan Berman, 2000'de Los Angeles'ta Beverly Hills'teki evinde başından vurularak öldürülmüştü.

Berman büyük ihtimalle, Durst'un eşinin ölümünü örtbas etmeye yardımcı olduğunu polise anlatmaya hazırlanıyordu.

Tıp öğrencisi Kathleen "Kathie" McCormack ise kaybolmasından sonra bulunamadı ve öldüğü sanılıyor.

Durst ailesi, New York'un emlak sektöründe en zengin ve güçlü ailelerinden biri olarak biliniyor.


BBC Türkçe

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