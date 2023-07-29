Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosu Roma'da ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:42

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:42

İtalya'nın başkenti Roma'da, Vatikan'a yakın bir mesafede, 1. yüzyıl Roma İmparatoru Neron'a ait özel bir tiyatronun kalıntıları, uzmanların deyimiyle "olağanüstü" bir keşifle ortaya çıkarıldı.

Açıklanan keşif, Neron'un şiir ve müzik provası yaptığı mekânı ortaya çıkarıyor ve Aziz Petrus Bazilikası'nın bulunduğu yerin yakınında yer alıyor.

Şimdiye kadar antik tiyatronun varlığı pek çok tarihçinin kafasını karıştırdığı biliniyor. Çünkü, tiyatro Pliny tarafından yazılan Roma metinlerinde bahsedilmiş, ancak nerede olduğu daha önce belgelenmemişti.

Alanda zarif mermer sütunlar, altın varaklı süslemeler ve Neron'un tiyatro oyunlarında kullanılan kostüm ve arka plan kalıntılarının bulunduğu depolar yer alıyor.

"İstisnai" bulguların Neron'un hükümdarlığından 15. yüzyıla kadar olan döneme nadir bir bakış sağladığı bildirildi.

Daha sonraki döneme ait bazı eserler, kostüm kalıntılarının yanı sıra daha yakın döneme ait çanak çömlek ve pişirme kapları da dahil olmak üzere alanın tiyatro olarak kullanıldığına tanıklık ediyor.

Daha önce, Roma'nın birçok kez yağmalandığı bir dönemi işaret eden Nero'nun hükümdarlığı ile 15. yüzyıl arasına ait sadece yedi cam kadeh bulunmuştu. Kazıda yedi cam kadeh daha bulundu.

Nero, MS 54-68 yılları arasında hüküm süren beşinci Roma imparatoruydu. Popüler olmayan bir lider olup, savurganlıkları ve kişisel sefahatleriyle tanınıyordu.