Romanya, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi'nin faaliyetlerini askıya alacak

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:08

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 16:09

Romanya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Rusya Kültür ve Bilim Merkezi'nin faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Bükreş Büyükelçisine, yetkililerin Rusya Kültür ve Bilim Merkezi'nin (RCNU) faaliyetlerini askıya alma kararını bildirdiği ve bu kararın merkez tarafından yapıldığı iddia edilen "propaganda ve yanlış bilgilendirmeden" kaynaklandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'nun talebi üzerine, Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi 21 Şubat Salı günü Dışişleri Bakanlığı merkezine çağrılarak, Romen makamlarının Romanya'daki Rus Kültür ve Bilim Merkezi'nin faaliyetlerini askıya alma kararından haberdar edildi" denildi.

Romanyalı yetkililer, merkezin, "Romanya toplumu için gerçekliği ve tarihi hakikati çarpıtmaya yönelik eylemlerde" bulunduğunu ve böylece "iki ülke arasındaki kültürel bağları zedelediğini" savundu.

FAALİYETLER 20 AĞUSTOS'A KADAR ASKIYA ALINACAK

Romanya Dışişleri Bakanlığı, "Stratejik İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı, Rus tarafının sürekli olarak gerçekliği keserek ve kasıtlı olarak manipüle ederek hibrid saldırılar ve dezenformasyon girişimlerini Romanya tarafının güçlü bir şekilde onaylamadığını iletti ve Rus tarafını bu tür uygulamalardan vazgeçmeye çağırdı" açıklamasında bulundu.

Merkezin faaliyetlerinin en geç 20 Ağustos'a kadar askıya alınacağı, bu tarihe kadar bu tedbirle ilgili idari prosedürlerin tamamlanması gerektiği belirtildi.