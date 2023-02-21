Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde çözebileceğini iddia etti

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 14:51

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 14:51

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da destekçilerine yaptığı bir konuşma sırasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, yeniden devlet başkanı seçilmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi "aynı gece" arayarak savaşı çözmek üzere bir toplantı yapacağına dair söz verdi.

Trump, "Zaferimin kesinleştiği gece Putin ve Zelenski'yi arayacağım. Onlara 'Buluşmamız gerekiyor' diyeceğim. Bu sorunu çözebileceğimi garanti ediyorum. Onlarla, 24 saat içinde bir anlaşma yapacağız" dedi.

ABD'nin, Ukrayna'ya maddi ve silah yardımının savaşı "uzattığını" kaydeden Trump, çatışmanın "derhal çözülmesi gerektiğini" savundu.

Trump, "Bu sorunu 24 saat içinde çözebileceğime inanıyorum. Ancak bu işe para akıtmaya devam etmek çözümü geciktirmek anlamına geliyor. Birçok şeyi geciktiriyor ama aynı zamanda her gün daha fazla insanın öldürülmesine neden oluyor... Bunu (savaşı) bir günde çözebilirim" dedi.