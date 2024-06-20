Romanya, Ukrayna'ya Patriotların transferini onayladı

Romanya, Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya transferini onayladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.06.2024 - 16:29
Romanya, Ukrayna'ya Patriotların transferini onayladı
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Romanya Yüksek Savunma Konseyi, Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna ordusuna transferini onayladı. 

Bu kararın "Ukrayna'daki güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi" nedeniyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Konsey üyeleri müttefiklerle yakın koordinasyon içinde Patriot sisteminin Ukrayna'ya transfer edilmesine karar verdi" denildi.

Romanya'nın şu anda ikisi kullanıma hazır olmak üzere dört Patriot sistemine sahip olduğu biliniyor. Defence Romania'nın bildirdiğine göre Bükreş yönetimi 7 hava savunma sistemi için toplam 4 milyar dolar ödedi.

Financial Times, ABD'nin ilk olarak Ukrayna'ya tedarik etmek üzere diğer ülkelerden aldığı tüm Patriot hava savunma sistemi siparişlerini dondurduğunu yazmıştı.


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