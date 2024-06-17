Ukrayna'ya büyük şok: Romanya, EURO 2024'e harika başladı!

EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 17:55
Ukrayna'ya büyük şok: Romanya, EURO 2024'e harika başladı!
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EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Romanya 3-0 kazandı.

Rumenlere galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Nicolae Stanciu, 53. dakikada Razvan Marin ve 57. dakikada Denis Draguş kaydetti.

DENNIS MAN'DAN BİR İLK

Ukrayna karşısında iki gol pası veren Dennis Man, Gheorghe Hagi'den (1994 Dünya Kupası vs Kolombiya) bu yana Romanya formasıyla bir büyük turnuva maçında iki asist yapan ilk oyuncu oldu.

DRAGUŞ VE CICALDAU

Galatasaraylı futbolcu Alexandru Cicaldau, karşılaşmada süre alamadı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık oynan Denis Draguş ise 75. dakikada yerini Puşcaş'a bıraktı.

Romanya grubun bir sonraki maçında Belçika ile oynayacak. Ukrayna ise Slovakya ile karşılaşacak.


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