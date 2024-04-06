Gagavuzya'dan Romanya'ya 'birleşme' yanıtı: Moldova bölünüyor mu?

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, ülkesinin Moldova ile birleşme fikrini desteklemesinin ardından, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, birleşme halinde Gagavuzya'nın bağımsızlığını ilan edeceğini açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:34
Gagavuzya'dan Romanya'ya 'birleşme' yanıtı: Moldova bölünüyor mu?
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Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova'nın Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde Gagavuzya'nın bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi.

Gutsul, "Herhangi bir birlikçi girişim, Gagavuzya'nın ayrılması ve bağımsız bir Gagavuz cumhuriyetine dönüş prosedürünün derhal başlatılması anlamına gelmektedir. Birçok komşu Moldova ve Bulgar köyünün sakinlerinin bizi destekleyeceğinden ve bize katılacağından eminiz" dedi.

"Gagavuzya'ya boşuna Moldova'nın bağımsızlığının sembolü denmediğini" kaydeden Gutsul, özerkliğin bölgenin güç ve haklarıyla birlikte Moldova'nın egemenliğini savunmaya devam edeceğini vurguladı.

SANDU-GUTSUL GERGİNLİĞİ

Daha önce Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Eugenia Hutsul'u ülke hükümetinin bir üyesi olarak atayan kararnameyi imzalamayı reddettiği iddia edilmişti.

Maia Sandu, "bir suç grubu için çalışan" Gutsul'un orada yeri olmadığını söyledi. 

Sandu ayrıca, Gutsul'u kendi devletine karşı açıklamalar yapmakla suçladı.

NE OLMUŞTU?

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, ülkesinin Moldova ile birleşme fikrini desteklediğini belirterek, "Birleşmeyi destekliyorum, hiçbir çekincem yok. Bu benim hakkım!" dedi.

Ciolacu, "Birleşmeyi destekliyorum, hiçbir çekincem yok. Bu benim hakkım! Ben hala Moldova ve Romanya'nın birleşmesine inanıyorum. Bu ya AB içinde gerçekleşecek ya da biz başka bir yol bulacağız" dedi.

Ciolacu, Moldova'nın şu anda Romanya'nın yardımı sayesinde istikrarlı bir durumda olduğunu savundu.

Ciolacu ayrıca, "Moldova'da benim gibi yaşayan Romenler var. Tarih bir adaletsizlik yaptı. Geçmişi değiştiremeyiz ve şimdiki zaman geçmişin bir sonucudur. Sizinle birlikte yapabileceğimiz şey geleceği inşa etmektir" diye konuştu.


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