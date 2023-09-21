Romanya’da yol yapım çalışmasında patlama: 4 ölü

Romanya’da yol yapım çalışması sırasında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:09
Romanya’da yol yapım çalışmasında patlama: 4 ölü
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Romanya’nın güneyindeki Vrancea bölgesinde yerel saatle 01.00’de yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Acil durum yetkilisi Florin Olaru, patlamanın kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan çatlak sonucu meydana geldiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Romanya yol çalışması patlama

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