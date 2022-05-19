Romanya'dan doğalgaz hamlesi: Açık Deniz Yasası çıkardılar

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:44

Romanya hükümeti, yeni yasa uyarınca vergi ve harçlar yoluyla Karadeniz'den çıkarılan doğalgazın satışından elde edilen gelirin yüzde 60'ını alırken yüzde 40'lık bölümünü de yatırımcılara bırakacak. Yeni yasa, ihracat kısıtlamalarını kaldırıyor, ancak enerji krizi ya da doğalgaz tedarikinde dalgalanmalar yaşanması gibi özel durumlarda doğalgaz satın almada devletin öncelik hakkına dokunmuyor.

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA DOĞRU"

Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, yeni yasanın Karadeniz'den petrol ve doğalgaz çıkarılmasına büyük bir ivme kazandırarak ülkenin en fazla 5 yıl içinde enerji bağımsızlığını kazanmasını sağlayacağına inandığını söyledi.

Xinhua'da yer alan habere göre, Enerji Bakanı Virgil Popescu ise yasanın kabulünü Romanya açısından "enerji bağımsızlığına doğru en önemli adım" olarak gördüğünü vurguladı.

Romanya Enerji Bakanı Virgil Popescu

Popescu, milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de yatırımlar başladıktan sonra Romanya enerji bakımından bağımsız hale gelecek. Tükettiğimizden daha fazla doğalgaz üreteceğiz ve fazlası yurtdışına gönderilebilecek" ifadelerini kullandı.

200 MİLYAR METREKÜP REZERV

Amerikan çokuluslu özel sermayeli Carlyle Grubu'nun sahip olduğu Karadeniz Petrol & Doğalgaz şirketi, Romanya'nın açık deniz bölgesindeki üç büyük açık deniz projesinden ilkini işletiyor. Şirket, Haziran ayının sonlarına doğru doğalgaz çıkarmaya başlamayı umuyor ve yıllık 1 milyar metreküplük bir üretim kapasitesi öngörüyor.

Çoğunluk hissesine sahip Avusturya'nın OMV şirketi ve yerel doğalgaz üreticisi Romgaz tarafından kurulan petrol ve doğalgaz grubu OMV Petrom tarafından işletilen Neptun Deep ise daha büyük bir açık deniz doğalgaz projesi ve 2027'nin başlarında üretime başlamayı planlıyor.

Romanya'nın Karadeniz'de yaklaşık 200 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Rusya'dan yaptığı ithalatın yüzde 15,5'ini doğalgazın oluşturduğu Romanya, ulusal tüketimi karşılamak üzere sahip olduğu doğalgaz miktarıyla idare edebilecek az sayıda Avrupa ülkesinden biri konumunda bulunuyor.