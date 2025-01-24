Röntgen, adamın vücudunda parazitlerin ürediğini ortaya çıkardı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:13

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:13

ABD'nin Florida eyaletinde bir doktor, şimdiye kadar “en çılgın röntgenlerden” birini gördüğünü söyledi.

Dr. Sam Ghali'ye göre bir hastanın vücudu, vücudunda serbestçe “yüzen” pirinç büyüklüğünde küçük kistler olan parazit yumurtalarıyla dolu.

İsmi açıklanmayan hastanın, tenya larvaları (solucanlar) içeren çiğ veya az pişmiş domuz eti yedikten sonra vücudunun parazit ile dolduğu belirtildi.

Parazitlerin, hastanın vücut dokularına girdiği ve kistler oluşturduğu kaydedildi.

Dr. Ghali, “Onlar (kistler) her yerdeler ve sayısızlar, hepsini saymaya başlayamazsınız bile” dedi.

Dr. Ghali'ye göre, daha da şaşkınlık yaratan şey, hastanın sistiserkoz (domuzların larva tenya kurdundan kaynaklanan doku enfeksiyonu) hastası olduğunun farkında olmamasıdır.

Dr. Ghali, “Sistiserkozun prognozu genellikle iyidir, ancak ne yazık ki bazı vakalar ölümcüldür” diye konuştu.

Hastanın, alakasız bir düşmenin ardından röntgen çektirmek için hastaneye gittiği ifade edildi.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon kişinin bu hastalığa yakalandığı ve bunun da yaklaşık 50 bin ölümle sonuçlandığı tahmin ediliyor.