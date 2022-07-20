Rosatom harekete geçti: Mısır'da ilk nükleer santralin inşasına başlandı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom, Mısır'daki El-Dabaa nükleer santralinin inşaatına bugün başlandığını bildirdi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'dan bir yetkili, TASS'a verdiği demeçte, Rosatom'un Mısır'daki El-Dabaa nükleer santralinin inşasına bugün başlandığını söyledi.
Rosatom yetkilisi, "Mısır'da bir nükleer santralin inşasına başladık" dedi.
El-Dabaa nükleer santrali, Mısır'daki ilk nükleer santral ve Rosatom'un Afrika'daki ilk büyük projesi olacak.
Nükleer santral, Akdeniz'e kıyısı olan Mersa Matruh kentine bağlı El-Dabaa şehrinde inşa edilecek.
El Dabaa nükleer santrali, her biri 1200 MW kapasiteye sahip ve nükleer santraller için en son teknoloji olarak kabul edilen III+ VVER-1200 reaktörü ile donatılmış dört üniteden oluşacak.
ANLAŞMA 2015'TE İMZALANDI
Rusya ve Mısır, Kasım 2015'te Kahire'de ülkenin ilk nükleer santralinin inşası için hükümetler arası bir anlaşma imzalamıştı.
İnşaatın toplam maliyeti 30 milyar dolar olduğu belirtilmişti.
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