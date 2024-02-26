Rothschild ailesinin bir numaralı ismi hayatını kaybetti

Rothschild ailesinin bir numaralı ismi Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:36
Rothschild ailesinin bir numaralı ismi hayatını kaybetti
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Dünyanın en zengin ve en gizemli ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin üyesi Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerine 1963 yılında aile bankası NM Rothschild & Sons'da başlayan Lord Jacob Rothschild, 1980 yılında Sir Mark Weinberg ile birlikte o dönemdeki adıyla J Rothschild Assurance Group, şimdiki adıyla St James's Place'in kurucuları arasında yer aldı.

Rothschild, ailenin "hayırsever" portföyünü yönetmek üzere Windmill Hill Asset Management'ı kurdu.

Kariyeri boyunca BSkyB Televizyonu'nda başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Rothschild, aynı zamanda The National Gallery'de mütevelli heyeti başkanlığı yaptı.

Rothschild ailesi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Babamız Jacob, pek çok insanın hayatında önemli bir yere sahipti; son derece başarılı bir finansçı, sanat ve kültür şampiyonu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail ve Yahudi kültürüne yönelik hayır işlerinin tutkulu bir destekçisi, hevesli bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbabaydı. Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir aile töreniyle defnedilecek ve ileriki bir tarihte hayatını kutlamak üzere bir anma töreni düzenlenecektir."


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