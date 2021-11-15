Royal Dutch Shell ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:00

Reuters

İngiltere-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Royal Dutch Shell, isim değişikliğine giderek, tamamen İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyor.

Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan memnun değil.

Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyor.

'KRALİYET' UNVANINI KAYBEDECEK

Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerini sadece Shell adıyla sürdürecek.

Shell, değişiklik sonrası Hollanda'da da varlığını sürdürmeye devam edecek.

Ancak üst düzey yönetim İngiltere'ye taşınacak. Şirketin CEO'su başta olmak üzere diğer üst yönetim Hollanda'dan ayrılacak.

Shell hisseleri Amsterdam, Londra ve New York borsalarında işlem görmeye devam edecek.

Şirketin yönetim kurulu başkanı (CEO) Ben van Beurden, Shell'in Holland'ya güçlü bir şekilde bağlı kalacağını söyledi.

Beurden, birçok insan için zor olan bu değişikliğin, şirketin stratejisini hızlandırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Beurden'a göre bu değişiklik, Shell'i daha hızlı ve daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacak.

'TATSIZ BİR SÜRPRİZ'

Şirket, yeni plan konusunda Pazar günü Hollanda hükümetini bilgilendirdi. Hükümet, Shell'in İngiltere'ye taşınma kararını, "tatsız bir sürpriz" olarak değerlendirdi.

Geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Stef Blok, "Bu planın istihdam, önemli yatırım kararları ve sürdürülebilirlik üzerindeki sonuçları hakkında Shell'in üst yönetimiyle görüşme halindeyiz. Bunlar son derece önemli" dedi.

Daha önce de Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Unilever, Rotterdam'daki merkezini Londra'ya taşıyarak, kağıt üzerinde İngiliz şirketine dönüşme kararı almıştı.