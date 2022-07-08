Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti anlaşmıştı, isyancı grup M23 reddetti
İsyancı grup M23, Ruanda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti anlaşmasını reddetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi (M23), KDC ile Ruanda arasında 6 Temmuz'da imzalanan anlaşmayı tanımadığını açıkladı.
M23 Sözcüsü Willy Ngoma, "Biz Ruandalı değil Kongoluyuz. Eğer bir ateşkes varsa sadece bizimle ve Kongo devleti ile olabilir" ifadesini kullandı.
Ngoma, KDC ile Ruanda arasında yürütülen barış müzakerelerini reddederek, imzalanan anlaşmanın "konu dışı" olduğunu belirtti.
Ngoma ayrıca, "Sadece M23, hükümet ile ateşkes anlaşması imzalayabilir" açıklamasını yaptı.
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