Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti anlaşmıştı, isyancı grup M23 reddetti

08 Temmuz 2022 Cuma, 11:55

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi (M23), KDC ile Ruanda arasında 6 Temmuz'da imzalanan anlaşmayı tanımadığını açıkladı.

M23 Sözcüsü Willy Ngoma, "Biz Ruandalı değil Kongoluyuz. Eğer bir ateşkes varsa sadece bizimle ve Kongo devleti ile olabilir" ifadesini kullandı.

Ngoma, KDC ile Ruanda arasında yürütülen barış müzakerelerini reddederek, imzalanan anlaşmanın "konu dışı" olduğunu belirtti.

Ngoma ayrıca, "Sadece M23, hükümet ile ateşkes anlaşması imzalayabilir" açıklamasını yaptı.