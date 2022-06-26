Ruanda'dan Avrupa'ya tepki: Sadece Avrupa'nın değil Afrika'nın da değerleri var
Ruanda Devlet Başkanı Kagame, sadece Avrupa'nın değil, Afrika'nın da değerleri olduğunu söyledi.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nın (CHOGM) kapanışında konuştu.
Paul Kagame, ülkesinde insan haklarının hiçe sayıldığı yönündeki iddialara cevap verdi.
Kagame, "Avrupalılar her zaman değerlerin yüzü olduğunu ve dünyanın geri kalanının onları takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu büyük bir hata. Sadece Avrupa'nın değil Afrika'nın da değerleri var. Burada, Ruanda'da ve Afrika'da da değerlerimiz var" dedi.
DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI
Paul Kagame, her ulusun kendine ait değerleri olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın Ruanda'da soykırımın bir parçası olduğunu da anımsattı.
CHOGM'nin 26. Dönem toplantısının yapıldığı Ruanda'da Kagame, dönem başkanlığını İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan devraldı.
Kagame, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin, birlikte büyümelerini ve bloğun sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamaya kararlı olduğu söyledi.
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