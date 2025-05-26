Rum lider, EOKA anmasına katıldı: Terör örgütüne övgüler dizdi

Rum basını tarafından yayınlanan haberlere göre, terör örgütü EOKA'nın 1955-1959 yılları arasında öldürülen lider ve üyeleri için Pelendrio - Amiantos bölgesinde bulunan anıtta düzenlenen anma toplantısına GKRY Lideri Hristodulidis, Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ile bazı üst düzey bürokratlar ve din adamları katıldı.

Rum Lider Hristodulidis, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü EOKA'dan övgüyle bahsederek, "Bugünün şerefli kahramanlarının ve tarihimizin tüm savaşçılarının mirasına sadık kalarak, görev çağrısına ve emrine sadık kalarak başka türlü davranamayız" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın birleşmesi için her yolu denediklerini vurgulayan Hristodulidis, EOKA'nın mücadelesini gelecek nesillere aktarmanın Kıbrıs Rum halkı için bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

Kıbrıs'ta önce İngilizlere daha sonra da Türklere yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü EOKA ilk silahlı eylemini 1 Nisan 1955'te düzenledi.

Yeoryos Grivas tarafından kurulan terör örgütü EOKA, Enosis hedefi ile Ada'nın Yunanistan'a bağlanması için başta Türkler olmak üzere, görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.

Kıbrıs'taki toplu mezarların sorumlusu olarak gösterilen terör örgütü EOKA'nın anma etkinliklerine zaman zaman katılan GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, ülkesindeki sol gruplar tarafından eleştiriliyor.