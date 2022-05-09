Rum Yönetimi ile yeni anlaşma: İngiltere Kıbrıs'ta nüfuzunu artıyor

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:55

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İngiltere arasında yeni bir kalkınma anlaşması imzalandı. İngiltere'nin Kıbrıs'taki Egemen Üs Bölgeleri İdaresi, üslerde mülk ve arazi geliştirilmesine izin verecek yeni bir planlama sisteminin 16 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyurdu.

Anlaşmaya göre, adanın yüzde 3'üne tekabül eden 253 km²'lik İngiliz üslerinde ev, dükkan, okul ve sanayi tesislerinin inşasına izin verilirken, üçüncü ülke vatandaşları burada yaşayabilecek ve iş kurabilecek.

Egemen Üs Bölgeleri İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre ve iş gruplarının yanı sıra hem Kıbrıslı Rum, hem de Kıbrıslı Türk yerel topluluklarla istişare içinde geliştirilen Askeri Olmayan Kalkınma (NMD) planlama sistemi, Egemen Üsler Bölgesi içerisinde arazi ve mülk geliştirme üzerindeki birçok kısıtlamanın kaldırılmasını öngörüyor.

ANASTASİADİS: BU TARİHİ BİR ANLAŞMA

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, üs yetkililerinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, “Bu gerçekten tarihi bir anlaşma” dedi.

Anastasiadis, İngiltere ile yapılan anlaşmanın, “1960 anlaşmasında bir değişiklik anlamına gelmediğini ve diğer garantör devletler Yunanistan ve Türkiye ile müzakere edilmesini gerektirmediğini” söyledi.

LİLLİE: ANLAŞMA BİR DÖNÜM NOKTASIDIR

İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Rum yetkililerle birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Askeri olmayan kalkınma anlaşmasının uygulanması ikili ilişkimizde büyük bir dönüm noktasıdır ve üslerde yaşayan binlerce Kıbrıslı için kalkınma fırsatları sağlayacaktır” dedi.

Üsler Yöneticisi ve Kıbrıs Britanya Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rob Thomson ise “İlk kez, Kıbrıs vatandaşlarına ek olarak üçüncü ülke vatandaşları, mülk sahibi olabilecek ve ikamet edebilecek veya bir iş kurabilecek ve işletebilecek” diye konuştu.