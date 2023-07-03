Rus analistten Prigojin yorumu: 'Para yoldan çıkardı'

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:26

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:26

Rusya'da Wagner paralı asker grubunun ayaklanmasının ardından Kremlin'in Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü lider imajını korumaya çalışırken, devlet medyası da grubun kurucusu Yevgeni Prigojin hakkında iddiaları gündeme getiriyor.

Pazar günü Rusya'nın en tanınmış iktidar yanlısı analistlerinden Dmitri Kiselev, Prigojin'in aldığı kamu fonu nedeniyle "yoldan çıktığını" ifade etti.

Her pazar devlet televizyonunda yaptığı programda ayaklanma ile ilgili konuşan Kiselev, "Prigojin, büyük para yüzünden yoldan çıktı" dedi ve ekledi; "Savunma Bakanlığı'na, devletin kendisine ve kişisel olarak Devlet Başkanı'na meydan okuyabileceğini sandı".

Kisilev, Suriye ve Libya'daki Wagner başarılarının Prigojin'e "kendisini cezadan muaf zannettirdiğini" ve Ukrayna'nın doğusundaki başarılarının bu düşünceyi pekiştirdiğini söyledi.

Analist, bir kanıt sunmadan Wagner'in kamu fonlarından 858 milyar ruble (9.7 milyar dolar) aldığını öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta devletin Wagner'i finanse ettiğini kabul etti. Putin, Mayıs 2022-Mayıs 2023 arasında gruba devletin 86 milyar rublelik destek sağladığını dile getirdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif rol oynayan Wagner paralı asker grubu ile Rus ordu komutanları arasındaki çekişme 30 Haizran cuma akşamı kaynama noktasına ulaştı. Wagner lideri Yengeni Prigojin, Rus ordusunun mevkilerini vurup savaşçılarını öldürdüğünü iddia ederek, "Rusya'yı kanunsuzluktan temizleyeceklerini söyleyerek" Moskova'ya yürümeye başladı. Bu kapsamda Wagner, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Rostov'u da ele geçirdi.

Cumartesi günü Erdoğan ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı” denildi.

Kriz cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Prigojin'le yaptığı görüşmenin ardından çözüldü. Wagner, üslerine geri döndü ve Prigojin'in Belarus'ta kalması kararlaştırıldı.