The Moscow Times: Surovikin, Wagner isyanı kapsamında gözaltına alındı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:08

Güncelleme: 03.07.2023 - 09:08

Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın iki kaynak, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin eski komutanı General Sergey Surovikin’in gözaltına alındığını bildirdi.

Şarku’l Avsat’ın The Moscow Times gazetesinden aktardığı habere göre, kaynaklardan biri, “Yetkililerle durumu pek iyi gitmiyordu. Bundan daha fazlasını söyleyemem” dedi.

İkinci kaynak ise, Surovikin’in, Wagner grubu lideri Yevgeniy Prigojin’in isyanı bağlamında gözaltına alındığını söyleyerek, “Görünüşe göre, Surovikin ayaklanma sırasında Prigojin’in tarafını seçti ve onu yakaladılar” diye konuştu.

Generalin şu anda nerede olduğu sorulduğunda ise kaynak, “Bu bilgi hakkında dahili kanallarımız aracılığıyla bile yorum yapmıyoruz” yanıtını verdi.

Savunma Bakanlığı, Surovikin’in gözaltına alındığına dair haberlerle ilgili henüz yorum yapmadı.

Surovikin, Prigojin’in Rusya’nın askeri liderliğine karşı silahlı bir isyan başlattığı Cumartesi gününden bu yana kamuoyu önünde görünmüyordu.

Ukrayna'daki Rus güçlerinin komutan yardımcısı General Surovikin’in, Prigojin’in, Rus askeri liderliğine karşı isyan etme planlarından önceden haberdar olduğu iddia edildi.