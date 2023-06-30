Rus bankasının üst düzey yöneticisi yaşamını yitirdi iddiası

Rusya'da faaliyet gösteren Locko-Bank başkan yardımcısı Kristina Baikova, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 11:20
Rus bankasının üst düzey yöneticisi yaşamını yitirdi iddiası
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Rus Locko-Bank'ın başkan yardımcısı Kristina Baikova'nın, başkent Moskova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. 

Rus magazin dergisi Life'da yer alan habere göre, Rusya'da yaşanan son gizemli kayıpta Baikova, 11. katta bulunan evinin penceresinden düşerek öldü. 

28. yaşındaki başkan yardımcısının ölümü sırasında aynı evde bulunan tanıdığı, Baikova'nın saat 03.00 civarında "yanlışlıkla pencereden düştüğünü" öne sürdü. 

Polis, Baikova'nın gizemli ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.


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