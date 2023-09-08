Rus basını, tahıl anlaşmasını yazdı: Türkiye, temaslarını yoğunlaştırıyor

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:41

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:41

İsmi belirtilmeyen bir Türk yetkili, Hindistan'daki G20 zirvesi ve New York'taki BM Genel Kurulu öncesinde Türkiye'nin tahıl anlaşması ve Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere ortakları ve paydaşlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Rus basınına konuşan yetkili, "Türk liderliği tahıl anlaşmasının yeniden tesis edilmesi konusunda müzakerelerini ve diplomatik çabalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu temaslar özellikle G20 öncesinde yoğunlaştı ve BM Genel Kurulu öncesinde daha da yoğunlaşacak" dedi.

Yetkili, "Konuya ve genel olarak Ukrayna'da çözüm yollarına ilişkin görüşmeler Kiev-Ankara düzeyinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Rus basınına göre, Türk yetkilinin, liderler düzeyinde Türkiye-Ukrayna temasları olasılığını da göz ardı etmediği kaydedildi.