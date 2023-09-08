DSÖ'den Ukrayna açıklaması: Şimdiye kadar 1147 sağlık merkezi hedef alındı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 08:58

Güncelleme: 08.09.2023 - 08:58

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün Ukrayna'nın Konstantinivka şehrine gerçekleştirilen ve çok sayıda sivilin etkilendiği saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek, "Kalbim saldırıdan etkilenen insanlarla birlikte" ifadesini kullandı.

Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik 1147 saldırıyı doğruladıklarını kaydeden Ghebreyesus, bu saldırıların 104 ölüm ve 151 yaralanmayla sonuçlandığını bildirdi.

Ghebreyesus, "Bu, DSÖ'nün şimdiye kadar herhangi bir insani acil durumda kaydettiği en yüksek saldırı sayısıdır. Sağlığa ve sivillere yönelik saldırılar hiçbir yerde kabul edilemez ve durdurulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.