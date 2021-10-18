Rus basını: "Türkiye, Rusya'dan savaş uçağı satın alabilir"

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:40

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Teşkilatı (FSMTC) direktörü Dmitry Shugaev, RIA Novosti'ye demecinde, 'Ankara'nın satın almaya karar vermesi halinde, Moskova'nın Su-35 ve Su-57 avcı uçakları konusunda Türk tarafıyla müzakere etmeye hazır olduğunu' belirtmişti.

Türk Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin demecinde, "Süreç olumlu tamamlanmazsa Türkiye alternatifsiz değil. Eğer mecbur kalırsak Su-35 ve Su-57 defterleri her zaman açılabilir. Bi zaafiyet oluşmamaması için Türk savunma sanayii elinden geleni yapacak" dedi.

ERDOĞAN: "F-16 SATMAYI TEKLİF ETTİLER"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, 'Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'nin kendilerine F-16 savaş uçakları satmayı teklif ettiğini' söyledi.

Washington yönetimi daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle, F-35 savaş uçaklarının üretim programından çıkarıldığına dair Türkiye'ye resmi bir bildirim göndermişti. Türkiye, söz konusu bildirimden önce ABD'den '100 adet F-35 uçağı' almayı taahhüt etmişti.

ABD yönetimi Ocak 2007'de Türkiye tarafından imzalanan F-35 üretimi için ortak muhtırayı iptal etti ve F-35 projesine kalan yedi ortakla (Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç) devam edeceğini duyurdu.