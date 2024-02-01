Rus basını: Türkiye'deki Rus şirket ve bireylere kısıtlamalar geldi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:50

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:51

Vedomosti gazetesinin mali danışmanlar ve işletme sahiplerine dayandırdığı haberine göre, bazı Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya ve bireyler için şartları sıkılaştırmaya başladı.

Haberde, "Türk bankaları Rus müşterilerine yönelik politikalarını sıkılaştırdı, bazı finans kuruluşları şirketlerin hesaplarını kapatmaya başladı ve kart alacak bireyler için şartları arttırdı" denildi.

Büyük bir ticaret brokerinin sahibi Vedomosti'ye yaptığı açıklamada hesapların 2022 gibi erken bir tarihte kapatılmaya başlandığını ancak şimdi bu sürecin yoğunlaştığını söyledi.

Öte yandan Rus-Türk Diyaloğu Derneği Başkanı ve Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Profil Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov, Rus şirketlerinin hesaplarının toplu olarak kapatıldığını duymadığını belirtti. Ayupov'a göre eğer böyle bir şey olursa bu "ciddi bir uyanış çağrısı" olacak.

Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, Aralık ayına kadar Türkiye'nin Rusya ile çalışma konusunda "iki her şeyi bilen" bankaya sahip olduğunu söyledi.

Ancak Biden'ın kararnamesinden sonra iki finans kuruluşunun, ABD yaptırımlarına maruz kalacakları endişesiyle Rus firmalarının hesaplarını kapatmaya başladığı öne sürüldü..

Gazetenin muhatabına göre iki banka, Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra kendileriyle işbirliğine başlayanlarla iş ilişkilerini kesiyor.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında ABD Başkanı Joe Biden, Rusya karşıtı yaptırımların uygulanmasına yönelik yasal zemini genişleten bir kararname imzaladı.

Bu kararname, özellikle Moskova'nın askeri-endüstriyel kompleksine yönelik yaptırımları delmesine yardımcı olduğu tespit edilen bankaların mali sistemle bağlantısının kesilmesini ve deniz ürünleri, alkol ve elmas gibi Rus menşeli ürünlerin üçüncü ülkelerde derinlemesine işlenmesi halinde ithalatının engellenmesini mümkün kılıyor.

Eylül 2022'de Türk bankaları da Mir kartlarına hizmet vermeyi askıya almıştı.