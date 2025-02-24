Rus Başkonsolosluğu yakınlarında patlama

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:23

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:23

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya kentinin 8'inci bölgesinde yer alan Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında sabah saatlerinde patlama sesi duyuldu.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konsolosluk binası etrafında güvenlik tedbirleri alınırken, patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan patlama nedeniyle herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, La Marseillaise gazetesine yaptığı açıklamada patlamanın konsolosluk sınırları içinde meydana geldiğini ve itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.