Rus bayrağı indi, Ukrayna tuzak olarak gördü

04 Kasım 2022 Cuma, 12:27

Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Herson bölgesindeki yerel yönetim binasından Rusya bayrağı indirildi. Ukrayna yönetimi bu durumu, Rusya tarafından hazırlanmış bir tuzak olarak gördü.

Rusya tarafından atanan yetkililer geçtiğimiz haftalarda on binlerce sivili, kentin içerisindeki ve çevresindeki bölgelerden tahliye etti.

Rusya, bölgeden çekilme planları olduğu iddiasını reddetti ancak en az 70 bin kişi Dinyeper nehrini geçerek kentten ayrıldı.

Herson'dan gelen bir iddiaya göre, Rusya Herson kentindeki askeri birliklerini de geri çekti.

Kremlin'e yakınlığıyla tanınan savaş muhabiri Aleksandır Kots, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Herson yönetim binasının önüne gittim. Rusya bayrağı bulunmadığını doğruluyorum" yazdı.

'TUZAK OLABİLİR'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk, bir İtalyan gazetesine verdiği demeçte bu hareketin bir hile olduğunu söyledi.

Zelenski, "En iyi eğitimli birlikleri yerlerinde duruyor. Kimse ayrılmadı. Bunu görüyoruz ve onlara inanmıyoruz" dedi.

Oleşki Belediye Başkanı Yevhen Rişçuk, konuyla ilişkili olarak "İşgalciler açıkça bir şeylerin peşinde!" paylaşımında bulundu.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nde Rusya analisti Kateryna Stepanenko, "Bir bayrağın indirilmesi Rusların şu anda şehirden çekildiğinin göstergesi değil" dedi.

Stapanenko, "Bazı kargaşa ve hareketlilikler olsa da bunlar belirleyici değil. Ruslar şu anda Kherson şehrini tamamen terk etmiş gibi görünmüyor" diye ekledi.

Herson, Rusya'nın şu ana kadar 24 Şubat'ta başlayan işgalinde ele geçirebildiği tek bölgesel başkentti.