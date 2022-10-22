Zelenski'den Herson açıklaması: Başarılı operasyonlar yürütülüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmaların yaşandığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Rus güçlerinin ülkesine yönelik bugün de insansız hava araçları (İHA) ve uçaklarla saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenski, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, gün içinde Ukrayna'nın çoğu bölgesinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. İHA'lar ve düşman uçakları imha edildi. Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde aktif düşmanlıklar devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde tutuyor."
Zelenski, Herson yönünde Ukrayna kuvvetlerinin Rus birliklerine karşı başarılı operasyonlar yürüttüğünü belirterek, söz konusu bölgede konuşlanan Ukraynalı askerlere teşekkür etti.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- 'Fakıbaba'nın istifası için ne düşünüyor?'
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Okan Buruk hakkında flaş açıklama!