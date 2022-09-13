ABD'de maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm açıklandı
ABD’nin California eyaletinde dün bir hastanın maymun çiçeğinden hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, vakanın ABD’deki maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm olduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Halk Sağlığı Departmanı, dün yaptığı açıklamada maymun çiçeğine yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiğini ve ölümün hastalığa bağlı olarak ABD’de bir ilk olduğunu duyurdu.
Hayatını kaybeden kişinin, maymun çiçeğini yakalandıktan sonra ‘bağışıklığının ciddi şekilde baskılandığı’ belirterek hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
DÜNYA GENELİNDE ŞİMDİYE KADAR 22 ÖLÜM MEYDANA GELDİ
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, bugün itibariyle dünya genelinde maymun çiçeğini bağlı olarak 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 57 bin 607 kişinin ise maymun çiçeğine yakalandığı belirtildi.
DSÖ bölgelerine göre verilen detay rakamlarda, DSÖ Amerika bölgesinde 33 bin 162 vaka ve DSÖ Avrupa Bölgesinde 23 bin 628 vaka bildirildi.
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