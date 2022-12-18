Rus bölgesine düzenlenen saldırılarda 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine düzenlenen saldırılarda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı.
Belgorod Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, Belgorod'a düzenlenen saldırılarda 1 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığını söyledi.
AFP'nin haberine göre, Vali Vyacheslav Gladkov sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgenin başkenti Belgorod'da "orta şiddette dört yaralı var" dedi.
Gladkov'a göre yaralılardan biri sırtına şarapnel parçası isabet eden bir erkek, diğeri ise yüzünden yaralanan bir kadın.
Bölge valisi, kent genelinde bir düzineden fazla konutun ve birkaç arabanın hasar gördüğünü söyledi.
Gladkov, bir kümes hayvanı çiftliğinin hasar gördüğü ana şehri çevreleyen Belgorod bölgesinde de "bir ölü ve bir yaralı" olduğunu sözlerine ekledi.
Gladkov, saldırı gününün erken saatlerinde Belgorod bölgesi üzerinde hava savunma sistemlerinin çalıştığını belirtti.
Bölge, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana birçok kez bombardımana maruz kaldı.
Vali, uzunluklarını ya da tam yerlerini belirtmeksizin sınıra yakın tahkimatların inşa edileceğini ve öz savunma birimlerinin oluşturulacağını duyurdu.
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