Rusya'nın füze saldırısı düzenlediği Kiev'de halk metro istasyonu ve otoparklara sığındı

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 15:50
<p>Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonu ve otoparklara sığındı.</p>

Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonu ve otoparklara sığındı.

<p>Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine düzenlediği füze saldırıları yüzünden sabah saatlerinden beri Kiev'de hava saldırısı alarmı çalıyor.</p>

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine düzenlediği füze saldırıları yüzünden sabah saatlerinden beri Kiev'de hava saldırısı alarmı çalıyor.

<p>Başkentte halk, saldırılardan korunmak için metro istasyonları, otoparklar ve altgeçitlere sığındı.</p>

Başkentte halk, saldırılardan korunmak için metro istasyonları, otoparklar ve altgeçitlere sığındı.

<h3>UKRAYNA'NIN ENERJİ SİSTEMİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ</h3> <p>Öte yandan Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkeye yönelik gerçekleşen Rus füze saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığını belirtti.</p>

UKRAYNA'NIN ENERJİ SİSTEMİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkeye yönelik gerçekleşen Rus füze saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığını belirtti.

<p>Açıklamada, füze saldırıları nedeniyle Ukrayna Birleşik Enerji Sistemi'nin elektrik üretim imkanının yüzde 50'den fazlasını kaybettiği ve bu nedenle enerji sisteminde acil durumun ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.</p>

Açıklamada, füze saldırıları nedeniyle Ukrayna Birleşik Enerji Sistemi'nin elektrik üretim imkanının yüzde 50'den fazlasını kaybettiği ve bu nedenle enerji sisteminde acil durumun ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

<h3>RUSYA 60'TAN FAZLA FÜZE FIRLATTI</h3> <p>Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerde Rus güçlerince 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiği duyurmuştu.</p>

RUSYA 60'TAN FAZLA FÜZE FIRLATTI

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerde Rus güçlerince 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiği duyurmuştu.

<p>Başkent Kiev ve çevresindeki yerleşim yerlerine atılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiği bildirilmişti.</p>

Başkent Kiev ve çevresindeki yerleşim yerlerine atılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiği bildirilmişti.

<p>Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerinde yaptığı açıklamasında, kentin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtmişti.</p>

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerinde yaptığı açıklamasında, kentin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtmişti.

Ukrayna Kiev metro

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