Rus Büyükelçi Erkhov: Tahıl anlaşmasının uzatılması için gereken koşullar yok

Yayınlanma: 09.06.2023 - 14:42

Güncelleme: 09.06.2023 - 14:42

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, gündeme ilişkin konuları Ekonomim'e değerlendirdi.

Aleksei V. Erkhov, "Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaları reddederek, "Ne yazık ki bunları uzun süredir duyduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Rusya’nın hem Amerikan seçimlerine ve hem de diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ettiğini söylüyorlar, ancak kimsenin ciddi bir kanıt sunmamış olması üzücü. Şimdiye dek söyledikleri her şey, boş sloganlar ve açıklamalarla sınırlı kaldı. Bu kişileri Allah’a havale ediyorum" dedi.

Tahıl anlaşması konusunda ülkesinin iyi niyet ve sorumlu bir yaklaşım sergilediğini savunan Erkhov, "Tek kale maçın" oynandığı bir duruma ilgi duymadığımızı defalarca dile getirdik. BM ile bir sonraki turu 9 Haziran’da yapılması planlanan istişarelere devam ediyoruz. Ancak, anlaşmanın uzatılması için gereken koşullar yok ve bu yönde bir beklenti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

TURİZM SEZONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Rus turistlerin, Türkiye'deki artan tatil fiyatlarından korktuğunu belirten Erkhov, "Sezonun başarılı geçeceğini düşünüyorum. Turistlerimiz buraya geliyor. Bu yılın ilk dört ayına ilişkin istatistikler, geçen yıla göre Rus turist sayısında artış olduğunu gösteriyor. Belki Mayıs ayında dinamiklerde biraz düşüş yaşandı ancak bunun nedenleri hakkında ancak tahmin yürütülebilir" diye konuştu.

Erkhov, "Bir yerde bir şeyler ters giderse, piyasa hızlı bir şekilde tepki verecektir. Genel olarak, turistlerimizin Türkiye’de tatil yapmaya önceden ve şu anda ilgi duyduğunu ve gelecekte de duyacağını temin edebilirim" diye ekledi.

Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı para birimleriyle ticaret yapması konusuna değinen Erkhov, "Şu anda Türkiye ile bulunan ulusal para birimleri üzerinden ödeme mekanizmalarının yeterli düzeyde çalıştığını düşünmüyorum. Bu konuda iki tarafın da ciddi bir şekilde çalışması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.