Rus Büyükelçiliği'ne dron saldırısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yaşanan olayın ardından Stockholm’e diplomatik nota verileceğini açıkladı.

TASS haber ajansına konuşan Zaharova, “Yarın Stockholm’e protesto notası iletilecek. İsveç, radikallerini dizginlemeli, duruma hâkim olmalı ve Viyana Sözleşmesi’ne tam anlamıyla uymalıdır” dedi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, bu tür saldırıların bir yılı aşkın süredir devam ettiği vurgulandı. Rus yetkililer, İsveç polisinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın defalarca uyarıldığını, ancak hiçbir somut adım atılmadığını savundu.

Büyükelçilik, İsveç’in 1961 tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Sözleşme, ev sahibi ülkelere yabancı diplomatik misyonları ve çalışanlarını koruma sorumluluğu yüklüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı Şubat 2022'den bu yana, Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi. Elçiliğin önüne yumurta atılması ve duvarlara yazılar yazılması gibi olayların sıklaştığı bildirildi.

Ocak ayında, İsveç’te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı elçiliğin ana kapısına arabasını sürerek çarpmıştı. Aynı kişinin 2015 ve 2018’de de benzer eylemlerde bulunduğu biliniyor.

BİR YILDA 11. OLAY

Nisan ayında da benzer bir olay yaşanmış, büyükelçiliğe bağlı ek bina ve okul içeren konut yerleşkesinin önüne boya kutuları atılmıştı.

Rus diplomatik kaynaklara göre, söz konusu saldırı Nisan ayı itibarıyla son bir yılda yaşanan 11. olay olarak kayıtlara geçti.

Diplomatlar, İsveçli yetkililerin “soruşturma başlattık” açıklamalarına rağmen hiçbir somut sonucun ortaya konmadığını, bu nedenle güvenlik garantilerinin “sözde” kaldığını ifade etti.