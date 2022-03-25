Rus büyükelçisi, Putin hakkındaki makale sebebiyle İtalyan gazetesine dava açtı
Rusya'nın İtalya Büyükelçisi, Vladimir Putin hakkındaki bir makale için "suça teşvik ve göz yummak" sebepleriyle İtalyan gazetesi La Stampa'ya dava açtı.
Rusya'nın İtalya Büyükelçisi Sergey Razov bugün yaptığı açıklamada, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i "öldürme olasılığını artıran bir makale" nedeniyle İtalyan gazetesi La Stampa'ya dava açtığını söyledi.
Razov, davayı teslim ettikten sonra Roma'daki savcılığın önünde gazetecilere verdiği demeçte, "Bunun gazetecilik ve ahlak kurallarına aykırı olduğunu söylemeye gerek bile yok" dedi.
La Stampa, 22 Mart'ta "Zorbayı öldürmek tek seçenekse" başlıklı bir analiz yayınladı. Makalede, diğer tüm seçeneklerin Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurması başarısız olursa, tek çözümün birisinin cumhurbaşkanını öldürmesi olacağı yazıyordu.
Bir tercüman aracılığıyla konuşan Razov, davasının gazeteyi bir suça teşvik ve göz yummakla suçladığını söyledi.
La Stampa gazetesi ise yorum talebine henüz yanıt vermedi.
Video Haberler
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı
- İki araç birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Türk Dermatoloji Derneğinden 'kalıcı oje' uyarısı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Eşini ve patronunu öldüren sanığa 'tahrik indirimi'
- Antalya'da ağabeyini öldüren sanık için karar verildi
- Bodrum'da deniz çekildi, tarihi Kral Yolu ortaya çıktı
- Boğaziçi'ne geri dönen Candan'a davullu karşılama
- ‘Çav Bella' davasında Banu Özdemir hakkında yeni karar
- TKDF'den AKP'li Bilen'e tepki
- IMF raporunda dikkat çeken Türkiye ayrıntısı
- Alarm verdiler: Avrupa'nın 40 günlük motorini kaldı