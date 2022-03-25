Rus büyükelçisi, Putin hakkındaki makale sebebiyle İtalyan gazetesine dava açtı

25 Mart 2022 Cuma, 13:32

Rusya'nın İtalya Büyükelçisi Sergey Razov bugün yaptığı açıklamada, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i "öldürme olasılığını artıran bir makale" nedeniyle İtalyan gazetesi La Stampa'ya dava açtığını söyledi.

Razov, davayı teslim ettikten sonra Roma'daki savcılığın önünde gazetecilere verdiği demeçte, "Bunun gazetecilik ve ahlak kurallarına aykırı olduğunu söylemeye gerek bile yok" dedi.

La Stampa, 22 Mart'ta "Zorbayı öldürmek tek seçenekse" başlıklı bir analiz yayınladı. Makalede, diğer tüm seçeneklerin Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurması başarısız olursa, tek çözümün birisinin cumhurbaşkanını öldürmesi olacağı yazıyordu.

Bir tercüman aracılığıyla konuşan Razov, davasının gazeteyi bir suça teşvik ve göz yummakla suçladığını söyledi.

La Stampa gazetesi ise yorum talebine henüz yanıt vermedi.



