Rusya Devlet Duması Başkanı'ndan Zelenski'ye benzetme: Usame bin Ladin'le aynı konumda
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Volodimir Zelenski'yi El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e benzetti.
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi destekleyen Batılı politikacıların "terörü" desteklediklerini öne sürdü.
Vyacheslav Volodin, Volodimir Zelenski'yi 2011 yılında öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'e benzetti.
Volodin, "Zelenski, terör saldırıları düzenleme emri vererek, Usame bin Ladin ve diğer uluslararası teröristlerle aynı konumda. Zelenski rejimini destekleyen Batılı politikacılar terörü destekliyor. Bu bağlamda, tüm dünyada bilinen kuralı hatırlatmak isterim; dünya, teröristlerle pazarlık yapmaz" dedi.
Volodin, Zelenski'nin eylemlerinin, "Nazi politikası tarafından rehin tutulan" Ukrayna halkının acılarına yol açtığını savundu.
Sabrın tükendiğini belirten Volodin, Kiev yönetimini "terörist" olmakla suçladı.
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