Rus devlet haber ajansı TASS ele geçirildi
Rus devlet haber ajansı TASS'ın web sitesi saldırıya uğradı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurma çağrısı yapıldı.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın web sitesi bugün saldırıya uğradı. Normal sitenin yerini savaş karşıtı bir mesaj alarak, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın işgalini durdurma çağrısı yapıldı.
Mesajda, "Bu çılgınlığa bir son vermenizi, oğullarınızı ve eşlerinizi mutlak ölüme göndermemenizi istiyoruz. Putin bizi yalan söylemeye zorluyor ve tehlikeye atıyor... Bu bizim savaşımız değil, onu durduralım!" ifadeleri kullanıldı.
Rusya güçlerinin Ukrayna'yı askerden arındırmak için "özel bir askeri operasyonda" müdahale ettiğini söyledi.
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