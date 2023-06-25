Rus devlet televizyonu Putin'in sözlerini hatırlattı: 'Önceliğimiz Ukrayna harekatı'

Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:26

Güncelleme: 25.06.2023 - 15:28

Rusya’da önceki akşam paralı asker grubu Wagner’in Putin yönetimine başkaldırarak darbe girişiminde bulunması dünyayı ayağa kaldırdı.

Putin ‘sırtımızdan bıçaklandık’ diyerek 25 bin adamıyla Moskova’ya doğru yürüyüşe geçen Wagner’i vatana ihanetle suçlarken, önceki akşam saatlerinde taraflar uzlaştı.

İSYAN SONA ERDİ

Ukrayna sınırındaki Rostov ve kuzeydeki Voronej’i ele geçiren Wagner savaşçıları başkent Moskova’ya 200 km kadar yaklaşmışken Belarus lideri Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla Prigojin’in yürüyüşü sona erdi.

Prigojin, “Rus kanı akmamasının sorumluluğuyla” çekildiklerini açıklarken, Putin, Lukaşenko’ya teşekkür etti.

RUS DEVLET TELEVİZYONU PUTIN'İN O AÇIKLAMALARINI YAYIMLADI

Son olarak Putin'in Rossiya-1 televizyonunda pazar günleri yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programı için 21 Haziran'da verdiği demeci ekrana getirildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre Putin, bir günde özel askeri harekatla ilgili konulara ne kadar zaman ayırdığının sorulması üzerine, "Elbette buna birinci derecede önem atfediyorum. Gün bununla başlıyor ve bununla bitiyor" dedi.

Rusya'nın savunma kapasitesinin artırılmasının önem taşıdığını belirten Putin, ancak bunun ekonomiye ve vatandaşlara yönelik sosyal yükümlülüklerin ifasına zarar vermemesi gerektiğini kaydetti.

Savunma sanayii alanındaki üretimle ilgili konularda işletmelerin direktörleri, şirketlerin yöneticileri, bu kuvvet ve araçları, silahları, teçhizatı kullanan taraflar ile düzenli toplantılar, görüşmeler, telefon konuşmaları yaptığını anlatan Putin, silahların etkinliğini, nerede neler geliştirmeleri gerektiğini, nerede hangi eksikliklerin olduğunu ve üretim temposunu hangi adımlarla ve yöntemlerle geliştirebileceklerini konuştuklarını ifade etti.

Mali destek konusunu da her zaman ele aldıklarını söyleyen Putin, "Bu tür istişareler, silah ve teçhizat üretiminin gereken tempoda, gereken miktarda, gereken kalitede sürmesi, vatandaşlar nezdindeki tüm sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sosyal sorunların çözülmesi için gerekli" dedi.